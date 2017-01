Forte und IFPL gründen Möbel-Joint Venture in Indien

Der polnische Kastenmöbelhersteller Forte wird sich nach gleichlautenden polnischen Zeitungsberichten an einem Joint Venture in Indien beteiligen. Joint Venture-Partner ist die zu dem Mischkonzern Adventz gehörende Indian Furniture Products Ltd. (IFPL). Beide Unternehmen werden mit jeweils 50 % an dem unter Forte Furniture Products India Pvt. Ltd. (FFPI) firmierenden Joint Venture mit Sitz in Kakklur bei Chennai/Bundesstaat Tamil Nadu beteiligt sein. Die beiden Partner werden jeweils 2 Mio € als Grundkapital in das neue Unternehmen einbringen. Das auf Produktion und Vertrieb von Mitnahmemöbeln ausgerichtete Joint Venture, das im April seine Tätigkeit aufnehmen soll, wird die Produktionsanlagen und das Vertriebsnetz von IFPL nutzen.



IFPL ist nach eigener Einschätzung der größte Mitnahmemöbelhersteller in Indien. Die Möbel werden unter der Marke „Zuari“ über ein Netzwerk von 35 Distributeuren in Indien vertrieben; das Unternehmen erreicht damit insgesamt 650 Handelsunternehmen. Darüber hinaus exportiert IFPL in verschiedene Nachbarstaaten, nach Europa und in die USA.



Adventz betreibt in Indien bereits seit dem Jahr 2001 ein Joint Venture mit der Hettich-Gruppe. Das unter Hettich India Pvt. Ltd. firmierende Unternehmen mit Sitz in Andheri/Mumbai ist in Indien mit sechs Vertriebsbüros vertreten. Im Dezember 2014 haben die Hettich-Gruppe und Hettich India zudem ein Innovation Center in Bengaluru eröffnet.