Forstlicher Unternehmertag fällt 2017 aus

Der seit 1997 jährlich durchgeführte Forstliche Unternehmertag der heutigen Professur für Forstliche Verfahrenstechnik der TU München in Freising-Weihenstephan wird 2017 erstmals ausfallen. Stattdessen wird sich der Lehrstuhl an der Tagungsreihe „Ressource Holz“ des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisation IFF in Hundisburg/Sachsen-Anhalt beteiligen. Die diesjährige Veranstaltung am 11. und 12. April steht unter dem Motto „Betriebliche Wege zum Wirtschaftserfolg 2030“. Künftig sollen beide Veranstaltungen im jährlichen Wechsel ausgerichtet werden.



Das diesjährige Programm der IFF-Veranstaltung sieht am ersten Tag ein Netzwerktreffen mit Demonstrationen von Anwendungsbeispielen der Drohnentechnologie vor. Die Impulsvorträge für den zweiten Tag werden von Kai Lintunen vom Finnischen Forstverein, Dr. Anne Margarian vom Johann Heinrich von Thünen-Institut und von Dr. Siegfried Behrendt vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung gehalten. Für die Fachvorträge hat das IFF Wolf Ebeling vom Deutschen Forstwirtschaftsrat (DFWR), Dr. Michael Sachse vom Deutschen Fortunternehmerverband (DFUV), Norbert Leben von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW), Marco Burkhardt vom Bundesverband des Holztransportgewerbes und Dr. Denny Ohnesorge von der Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher (AGR) eingeladen. Die Moderation übernimmt Ralf Dreeke, Wahlers Forsttechnik.



Als Grund für den nur noch zweijährigen Turnus des Forstunternehmertags nennt Prof. Eric R. Labelle von der Forstlichen Verfahrenstechnik die fehlenden personellen Kapazitäten der Professur. Die Situation ist besonders durch den Wechsel von Johannes Windisch zu den Bayerischen Staatsforsten (BaySF) entstanden. Labelle hatte die Aufgabe zur Ausrichtung des Forstunternehmertags gemeinsam mit Windisch 2015 von Prof. Walter Warkotsch übernommen. Dieser hatte die Veranstaltung als Forum für Wissenschaft und Praxis 1997 ins Leben gerufen, nachdem er 1995 den Ruf an den damaligen Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Angewandte Informatik der LMU München erhalten hatte und ähnliche Veranstaltungen für Forstunternehmer, Einkaufsorganisationen der Holzindustrie und Wissenschaftlern bereits an der Universität Stellenbosch in Südafrika ausgerichtet hatte.