Finnische Fixteri muss Konkursantrag stellen

Der finnische Maschinenbauer und Dienstleistungsanbieter Fixteri hat gestern am zuständigen Gericht in Jyväskylä Konkursantrag gestellt. Fixteri ist eines der wenigen verbliebenen Unternehmen, das die Anfang der 2000er Jahre entstandene Idee und Technologie der so genannten Biomassebündler weiter entwickelt hat. Neben der von Fixteri konstruierten und 2014 gebauten Anlage zum Bündeln von im Ganzbaumverfahren geerntetem Schwachholz bietet Fixteri auch Dienstleistungen im Bereich der Energieholzernte und -transport an.



Als Ursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die nun zum Konkurs des Unternehmens geführt haben, wird der 2015 eingetretene Nachfragerückgang nach Energieholz genannt. Eine Erholung des finnischen Energieholzmarktes hatte sich nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise milden Winter auch 2016 nicht abgezeichnet, so dass die Werke über hohe Rohmateriallager verfügten und die Energieholzernte reduziert wurde. Nach Angaben finnischer Forstzeitungen standen 2015 einem Umsatz von rund 0,57 Mio € operative Verluste von 0,81 Mio € entgegen.