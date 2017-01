Fenster-Türen-Treff 2017: Digitalisierung im Fokus

Auf dem Fenster-Türen-Treff 2017, der am 16. und 17. März in Bad Ischl stattfindet, wird das Thema „Digitalisierung“ als Schwerpunktthema behandelt. In diesem Zusammenhang wird es unter anderem um die Automation von Fenstern und Fassaden, um das so genannte Building Information Modeling (BIM) und um Cyberkriminalität und Risikomanagement gehen. Der Themenkomplex wird den Nachmittag des ersten Veranstaltungstags einnehmen. Vormittags sind die zwei Themenblöcke „Zukunft“ und „Technik“ eingeplant. Am zweiten Veranstaltungstag steht das Thema „Sicherheit“ auf dem Programm.



Ursprünglich sollte der diesjährige Fenster-Türen-Treff eine Woche vorher stattfinden. Im vergangenen Herbst hatte der Veranstalter Holzforschung Austria dann allerdings die Terminverschiebung bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr hatten sich an der Anfang März in Saalfelden durchgeführten Tagung rund 230 Teilnehmer beteiligt.