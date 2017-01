Felix Schoeller gründet Joint Venture mit Welbon Group

Die Felix Schoeller Group will über ein Joint Venture mit dem chinesischen Zellstoffhandelsunternehmen und Spezialpapierhersteller Welbon Group auch in China in die Dekorpapierproduktion einsteigen. Laut der am 18. Januar unterzeichneten Kooperationsvereinbarung werden die beiden Unternehmen mit jeweils 50 % an dem Joint Venture Winbon Schoeller New Materials Co. Ltd. beteiligt sein.



Sitz de neuen Unternehmens ist Longyou/Provinz Zhejiang, wo die zur Welbon Group gehörende Zhejiang Winbon Specialty Paper Co. Ltd. seit dem Jahr 2003 eine Spezialpapierfabrik betreibt. Mit dem im Jahr 2002 erfolgten Erwerb von zwei Spezialpapierfabriken in der Provinz Anhui war die im Jahr 1994 als Zellstoff- und Papierhandelsunternehmen gegründete Welbon Pulp & Paper Group erstmals in die Papierproduktion eingestiegen. Das aktuelle Produktionsprogramm der Welbon-Werke umfasst Tapetenpapiere, medizinische Verpackungspapiere, Sublimationspapiere, Inkjetpapiere und andere technische Spezialpapiere.



Das geplante Joint Venture soll laut einer heute von der Felix Schoeller Group veröffentlichten Mitteilung Dekorpapiere, Lebensmittel- und medizinische Verpackungspapiere, Tapetenpapiere, Sublimationspapiere, Release und Casting Liner sowie andere Spezialpapiere produzieren und im asiatischen Raum vermarkten. Mit der Joint Venture-Vereinbarung haben sich die beiden Unternehmen auch auf weitere Investitionen verständigt.