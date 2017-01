Faber Halbertsma übernimmt spanische El Palet Verde

Die unter Pooling Partners firmierende niederländische Faber Halbertsma Groep übernimmt von Zara & Logic den spanischen Pooling-Dienstleister El Palet Verde mit Sitz in Madrid. Mit der Übernahme erweitert Pooling Partners seine Aktivitäten auf den spanischen und portugiesischen Markt. Die 32 von El Palet Verde betriebenen Depots, davon 30 in Spanien, werden in den IPP Logipal Pool von Pooling Partners integriert.



Nach Angaben der Geschäftsführerin der Faber Halbertsma Groep Ingrid Faber ergänzt El Palet die bisherigen internationalen Pooling-Aktivitäten von Pooling Partners. Bislang unterhält das Unternehmen mit der IPP Logipal, der PAKi Logistics und der PRS Return System drei Pooling-Netzwerke für unterschiedlicher Branchen. Pooling Partners erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Gruppenumsatz in Höhe von 300 Mio € und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Der Umsatz von El Palet Verde wird mit rund 5 Mio € angegeben.