Drittes Insolvenzverfahren über Spezialtürenhersteller Pilz

Am Landesgericht Linz wurde heute nach 2009 und 2015 zum dritten Mal ein Konkursverfahren ohne Eigenverwaltung über den Spezialtürenhersteller Pilz in Leonding eröffnet. Als Verwalter wurde Dr. Norbert Mooseder vom Steyrer Büro der Kanzlei Grassner Lenz Thewanger & Partner in Graz bestellt. Mooseder hatte im Bereich der Holzwirtschaft zuletzt das Insolvenzverfahren des Forstunternehmens Men For Tree Forstpersonal Management begleitet.



Das neuerliche Konkursverfahren über Pilz ist nach übereinstimmenden Angaben von KSV und AKV eine Folge der vorangegangenen Sanierungsverfahren. Bei dem Konkurs im November 2015 war einem Sanierungsplan mit der gesetzlichen Mindestquote von 20 % zugestimmt worden. Statt der vereinbarten 20% konnte von dem Türenhersteller die Quote bis Ende 2016 aber nur unzureichend mit 5 % erfüllt werden. Nachdem sich abgezeichnet hat, dass die Sanierungsplanquote nicht wie vereinbart bedient werden kann, wurden die Zahlungen von Pilz eingestellt. Die alten Forderungen sind dadurch wieder aufgelebt. Ähnlich wie bei dem im November 2015 eröffneten Verfahren wird auch wieder die Baukonjunktur als weitere Ursache genannt.



Laut KSV und AKV stehen den Aktiva von 2,8 Mio € und dem freien Vermögen von 0,6 Mio € Verbindlichkeiten von 5,6 Mio € gegenüber. Von dem Verfahren sind 17 Mitarbeiter betroffen. Der Geschäftsbetrieb soll nur noch bis zum Abschluss bestehender Aufträge fortgeführt werden. Ein neuerliches Sanierungsverfahren ist zumindest derzeit nicht vorgesehen.