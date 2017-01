Dorma+Kaba plant weitere Übernahme in den USA

Der Schweizer Türsystemanbieter Dorma+Kaba beabsichtigt die Übernahme von Teilen des Mechanical-Security-Geschäfts des US-amerikanischen Unternehmens Stanley Black & Decker. Die geplante Transaktion umfasst den unter „Stanley Commercial Hardware“ zusammengefassten Teilbereich des Unternehmens Stanley Security Solutions mit Sitz in Indianapolis/Indiana, zu dem auch eine Produktionsstätte in Taiwan gehört, sowie die chinesische Tochtergesellschaft Stanley GMT Hardware mit Sitz in Shanghai.



Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 725 Mio US$. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen rechnet Dorma+Kaba mit dem Vollzug der Transaktion im Verlauf des ersten Quartals. Die zum Verkauf stehenden Geschäftsteile erwirtschafteten im Jahr 2016 nach vorläufigen Angaben einen Nettoumsatz in Höhe von rund 276 Mio US$. Die ebenfalls zu Stanley Security Solutions gehörende Sicherheitsschloss-Marke „Sargents and Greenleaf“ ist nicht Teil der Übernahme.



Zum Bereich Stanley Commercial Hardware, in dem rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt werden, gehört unter anderem die Marke „Best Access“, die vor allem auf den nordamerikanischen Markt ausgerichtet ist und mechanische sowie elektronische Türschlösser bzw. Zutrittslösungen umfasst. GMT beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und fertigt Bodenscharniere für Glastüren sowie Türbeschläge im mittleren und niedrigen Preissegment.



Mit der Akquisition will der Schweizer Konzern das Produktportfolio erweitern und seine Marktposition in Nordamerika weiter stärken. Zuletzt hatte das Unternehmen Mitte Dezember den US-amerikanischen Innen- und Außentürenhersteller Mesker Openings Group für 142 Mio US$ übernommen.