DKV startet Kampagne Intercork 3 in Deutschland

Der Deutsche Kork-Verband (DKV) und dessen portugiesische Schwesterorganisation Apcor starten auf dem deutschen Markt im Januar mit der dritten Auflage der Marketingkampage „Intercork“. Umgesetzt wird die Kampagne für die beiden Fachbereiche „Korkfußboden“ und „Flaschenverschlüsse aus Kork“ von der Berliner Niederlassung der Hamburger Werbeagentur Fisher-Appelt. In Deutschland steht für die auf ein Jahr ausgelegten Marketingmaßnahmen rund 600.000 € zur Verfügung; in dieser Summe ist auch ein zusätzlicher Eigenanteil des deutschen Verbands enthalten.



Bei der Intercork 3 handelt es sich um eine internationale Marketingkampagne, die unter anderem mit EU-Mitteln gefördert wird. Außer in Deutschland soll es auch in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Italien, Schweden, Dänemark, Spanien und den USA entsprechende Werbemaßnahmen geben. Laut einer Mitte 2016 von Apcor veröffentlichten öffentlichen Ausschreibung stehen hierfür insgesamt 4,35 Mio € zur Verfügung. Die erste Intercork-Kampagne war in den Jahren 2010 und 2011 durchgeführt worden.