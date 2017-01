Deutsches Institut für Möbeltechnik stellt sich neu auf

Das Deutsche Institut für Möbeltechnik (DIM) in Rosenheim hat sich neu aufgestellt. Künftig soll die Einrichtung der deutschen Möbelindustrie als Prüfinstitut für die Beurteilung der Qualität von Möbeln, Beschlägen und weiteren Möbelzulieferprodukten sowie als Partner für die Normungsarbeit und bei Weiterbildungsmaßnahmen und Forschungsvorhaben dienen. Die Zusammenarbeit mit der Hochschule Rosenheim soll zu diesem Zweck weiter ausgebaut werden.



Zu den Leistungen des DIM gehören unter anderem die Durchführung von Möbelprüfungen gemäß den nationalen und internationalen Standards DIN, EN, RAL GZ 430, BS und ANSI/BIFMA. Akkreditierungen durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) und die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) befinden sich derzeit in der Vorbereitung. Noch im laufenden Jahr soll das DIM als Prüf- und Zertifizierungsstelle für das GS-Zeichen anerkannt werden. Ein weiterer Schwerpunkt des DIM sind die Material- und Oberflächeneigenschaften der Möbel und die Überprüfung der Nutzerakzeptanz von Design und Funktion.



Neben Institutsleiter Prof. Thorsten Ober und Geschäftsführer Reimund Heym sind derzeit noch zwei weitere Mitarbeiter für die Einrichtung tätig. In zusätzliches Prüfequipment und Fachpersonal wird derzeit investiert.



Das DIM wurde bereits 1978 von Verbänden der Hochschule Rosenheim gegründet. Bislang diente es allerdings lediglich als internes Prüflabor. Mit der Ende 2016 erfolgten Neugründung wird das Institut künftig auch externe Aufträge annehmen. Mit der Spezialisierung auf die Prüfung und Zertifizierung von Möbeln und Zulieferprodukten will das DIM eine Lücke in dem Bereich schließen und sich damit von großen Prüflaboren absetzen.