Deutsche Pelletproduktion bleibt unter 2 Mio t-Marke

Mit 541.817 t lag die deutsche Pelletproduktion im vierten Quartal 2016 zwar um fast 9 % über Vorjahr, die Rückgänge in den drei vorangegangenen Quartalen konnten damit allerdings nicht ausgeglichen werken. Laut den Erhebungen des Deutschen Pelletinstitut (DEPI) sank die Pelletproduktion 2016 um 3,1 % auf insgesamt 1,937 Mio t. Der Wert bleibt damit das zweite Jahr in Folge unter der 2 Mio t-Marke, die erstmals 2012 überschritten worden war. Mit einem Anteil von 99,9 % werden in Deutschland fast ausschließlich A1-Pellets hergestellt, davon werden 80 % als lose Ware vermarktet. Rohstoffbasis für die Produktion war im vergangenen Jahr zu 98 % Sägerestholz.