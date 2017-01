Dach und Wand wird neuer Gesellschafter bei Hagebau

Die österreichische Dach und Wand Handels GmbH ist zum 1. Januar der Hagebau-Kooperation beigetreten. Als neuer Gesellschafter bringt das Unternehmen neun Standorte in die Hagebau-Kooperation mit ein. Diese befinden sich in den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten und Vorarlberg. Mit dem Beitritt von Dach und Wand erhöht sich die Zahl der österreichischen Hagebau-Gesellschafter auf 37. Die Anzahl der Fachhandelsstandorte hat sich auf 104 erhöht. Als Großhandelsunternehmen beliefert Dach und Wand unter anderem Dachde-cker und Zimmerer und beschäftigt derzeit rund 120 Mitarbeiter.



Erst zum 1. Dezember war in Österreich die Baustoffe Gressel GmbH aus Poggersdorf/Kärnten der Hagebau beigetreten. Mit diesem Neuzugang hatte sich die Gesamtzahl der Hagebau-Gesellschafter auf 369 erhöht.