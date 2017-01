Croom wird neuer CFO beim US-Baumarktkonzern Lowe’s

Marshall Croom wurde zum neuen Chief Financial Officer (CFO) des US-Baumarktkonzerns Lowe’s ernannt. Er wird den Posten am 3. März übernehmen und damit die Nachfolge von Robert Hull antreten. Hull wird das Unternehmen nach einer Übergabephase Ende März verlassen und in Ruhestand gehen. Croom ist bereits seit zwanzig Jahren im Unternehmen tätig, in den vergangenen acht Jahren war er Chief Risk Officer. Als CFO berichtet er an Robert Niblock, Vorsitzender und CEO bei Lowe’s.



Außerdem wurde Jocelyn Wong am vergangenen Montag mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Marketing Officer ernannt. Sie folgt auf Marci Grebstein nach und berichtet künftig an Chief Customer Officer Michael McDermott.