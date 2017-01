Christian Kehrer ist neuer Projektmanager bei Troostwijk

Seit Januar ist Christian Kehrer als Projektmanager in der Kölner Niederlassung des niederländischen Online-Auktionshauses Troostwijk tätig. Als Single Point of Contact für den Auftraggeber wird er dort in Zukunft für Projektplanung und -leitung, die Kalkulation des Budgets sowie die Koordination von Projektmitarbeitern und Subunternehmen verantwortlich sein. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit soll dabei im Projektmanagement sowohl bei Standortschließungen als auch bei freiwilligen Verkäufen liegen.



Troostwijk hat insgesamt 16 Niederlassungen in Europa und ist nach eigener Einschätzung europäischer Marktführer im Bereich von Online-Industrieversteigerungen. Das Unternehmen ist dabei unter anderem auch in den Bereichen Holz und Holzwerkstoffe, Möbel sowie Oberflächen tätig. Im Verlauf der letzten Jahre war Troostwijk zum Beispiel an der Verwertung der Assets des niederländischen Holzgroßhändlers Dekapan Houthandel, der zur schwedischen Karlit-Gruppe gehörenden Möbel- und Möbelteilhersteller Kadax und Dax Door sowie des belgischen Dekordruckers und Imprägnierers Mepa beteiligt.



Christian Kehrer wechselt von der Industrierat GmbH zu Trostwijk. Beim Hamburger Industrieauktionshaus war er von Februar 2015 bis Dezember 2016 ebenfalls als Projektmanager tätig. Davor war er knapp 11 Jahre bei der D. Kehrer Industrieverwertung Assistent der Geschäftsleitung.