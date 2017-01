Cefla wird CEO-Position vorerst nicht neu besetzen

Riccardo Quattrini hat am 16. Januar sein Amt als CEO des italienischen Maschinenherstellers Cefla niedergelegt. Als Grund nannte das Unternehmen unterschiedliche Auffassungen über die strategische und organisatorische Ausrichtung. Nach einer entsprechenden Entscheidung des Board of Directors von Cefla soll die CEO-Position vorerst nicht neu besetzt werden.



Das Unternehmen wird damit von einem bereits eingesetzten Mana-gement Committee geleitet, das sich aus den Board-Mitgliedern sowie den Leitern der Business Units „Finishing“, „Plant Solutions“, „Medical Equipment“, „Shopfitting“ und „C-LED“ zusammensetzt.



Quattrini war Mitte Juli 2010 als Verkaufsleiter zur Cefla Finishing Group gekommen und hatte dort im April 2012 die Geschäftsführung übernommen. Anfang 2015 war er zum International Director von Cefla ernannt worden und damit für die internationale Expansion in allen vier Business Units verantwortlich. Im Juni 2016 hatte er die CEO übernommen. Auf Verbandsebene war Quattrini Ende Juni 2015 zum Vizepräsidenten des italienischen Holzbearbeitungsmaschinenverbandes Acimall gewählt worden.