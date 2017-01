Caravaningbranche wächst 2016 deutlich zweistellig

Die deutsche Caravaningbranche hat im Jahr 2016 ihren Umsatz um 15,4 % auf 8,74 Mrd € gesteigert. Laut dem Caravaning Industrie Verband (CIVD) wurde damit ein neuer Höchstwert erwirtschaftet. Im Neuwagengeschäft verbesserte sich der Umsatz sogar um 19,3 % auf 4,8 Mrd €; davon entfielen 3,94 Mrd € auf Reisemobile (+19,5 %) und 0,86 Milliarde € auf Wohnwagen (+18,5 %).



Die Zulassungszahlen in Deutschland sind im vergangenen Jahr um 16,4 % auf insgesamt 54.883 Freizeitfahrzeuge angestiegen. Einen überproportionalen Zuwachs um 23,9 % auf 35.135 Einheiten gab es bei den Reisemobilen. Im Bereich Wohnwagen haben die Neuzulassungen um 5,1 % auf 19.748 Einheiten zugenommen. Im vierten Quartal musste die Branche allerdings einen leichten Rückgang bei den Gesamtzulassungen um -2,5 % auf 5.798 Einheiten hinnehmen, nachdem in den ersten drei Quartalen jeweils Zuwächse von rund 18 % erreicht wurden.



Die deutsche Reisemobil- und Caravanindustrie produzierte im vergangenen Jahr insgesamt 101.060 Freizeitfahrzeuge. Damit wurde die Vorjahresmenge um 19,2 % übertroffen. Die Ausfuhren in das europäische Ausland haben sich um 13,6 % auf 46.100 Reisemobile und Wohnwagen erhöht. Neben Deutschland sind Großbritannien mit 35.959 neu zugelassenen Einheiten (+7,1 %) und Frankreich mit 27.443 Neuzulassungen (+8,3 %) die größten Freizeitfahrzeugmärkte in Europa.