Bundeskartellamt hat Poggenpohl-Übernahme genehmigt

Das Bundeskartellamt hat die Übernahme von 98,57 % der Anteile an dem deutschen Küchenhersteller Poggenpohl durch die in München ansässige Adcuram Group und die in Wien ansässige Adcuram Invest AG am 3. Januar freigegeben. Verkäufer ist der schwedische Nobia-Konzern. Der geplante Anteils- und Kontrollerwerb war am 22. Dezember beim Bundeskartellamt angemeldet worden. Die ebenfalls erforderliche Anmeldung bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde erfolgte am 27. Dezember. Die Frist zur Stellung eines Antrags zur Prüfung des Zusammenschlusses im kartellgerichtlichen Verfahren in Österreich endet am 24. Januar.



Die Unterzeichnung des Kaufvertrages hatte Nobia am 19. Dezember bekanntgegeben. Der Konzern hatte seit Mai nach einem strategischen Investor für Poggenpohl gesucht. Adcuram wird die Anteile gegen eine Barabfindung von rund 10 Mio € erwerben. Die restlichen 1,43 % der Poggenpohl-Anteile befinden sich in Privatbesitz.