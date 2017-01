Brand bei Laubholzverarbeiter MMM Vukelic

Gestern Nachmittag ist es bei dem kroatischen Laubholzverarbeiter MMM Vukelic zu einem Brand gekommen. Laut kroatischer Tageszeitungsberichte war das Feuer im Bereich eines Lagers für Betriebsstoffe, Lacke und Farben ausgebrochen und hatte sich dann auf Produktionsanlagen sowie das Gebäude ausgebreitet. Der Schaden wird auf umgerechnete mehrere 100.000 € geschätzt.



MMM Vukelic ist ein auf die Verarbeitung von Laubholz ausgerichtetes integriertes Holzindustrieunternehmen. Der Rundholzeinschnitt in dem mit drei Brandsägenlinien ausgestatteten Sägewerk wird mit 40.000 fm/Jahr angegeben. In dem Furnierwerk werden auf drei Linien jährlich rund 8 Mio m²/Jahr produziert. Das überwiegend aus Eiche, Esche und Kirsche hergestellte Schnittholz und die Furniere werden von MMM Vukelic zu Massivholzplatten, Zuschnitten und Möbelteilen sowie Türen, Fenster, Parkett und Möbeln weiterverarbeitet. Die Kapazität der Plattenproduktion gibt MMM Vukelic mit 1.500 m³/Jahr und die der Parkettproduktion mit 800.000 m²/Jahr an.