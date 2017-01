Biesse: Roberto Selci hat Rücktritt zurückgenommen

Roberto Selci bleibt doch Chairman im Board of Directors des italienischen Maschinenherstellers Biesse. Mitte Dezember hat er den am 28. Oktober für Anfang 2017 erklärten Rücktritt wieder zurückgenommen, da die ursprünglich angeführten persönlichen Gründe nicht mehr weiterbestehen. Der Board of Directors von Biesse setzt sich damit auch weiterhin aus Roberto Selci als Chairman, Giancarlo Selci als CEO, Stefano Porcellini als Group General Manager, Cesare Tinti als Manager der „Wood Division, Alessandra Parpajola sowie den zwei unabhängigen Mitgliedern Salvatore Giordano und Elisabetta Righini zusammen.