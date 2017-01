Bauunternehmen haben 4,9 % mehr Aufträge erhalten

Im November 2016 ist das Volumen der Auftragseingänge im deutschen Bauhauptgewerbe arbeitstäglich- und preisbereinigt um 4,9 % gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt waren die Auftragseingänge wertbezogen nominal um 7,6 % höher als im Vorjahr. Im Wohnungsbau haben die Auftragseingänge um 24,9 % zugelegt. Für den öffentlichen Hochbau wurde eine Zunahme um 12,6 % ermittelt, während der gewerbliche Hochbau um 15,2 % nachgegeben hat. Im Tiefbau lagen die Auftragseingänge um 14,7 % über dem Vorjahreswert.



Die Unternehmen des Bauhauptgewerbes haben im November 7,425 Mrd € umgesetzt, was einer Zunahme um 6,3 % entspricht. Ein höherer Umsatz in einem November war zuletzt im Jahr 1999 mit 7,8 Mrd € erreicht worden. In den ersten elf Monaten hat der Umsatz der Betriebe mit 20 und mehr Mitabeitern um 6,8 % auf 64,039 Mrd € zugenommen.