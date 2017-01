Baum wird Landesforstanstalt kommissarisch leiten

In der juristischen Auseinandersetzung über die Besetzung des Vorstandspostens der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern darf Manfred Baum nun zumindest kommissarisch tätig werden. Das Verwaltungsgericht Greifswald hat am 19. Januar entschieden, dass die kommissarische Besetzung ab 1. Februar rechtmäßig ist. Der Verwaltungsrat hatte am 22. Dezember entschieden, Baum zum nächstmöglichen Zeitpunkt als kommissarischen Vorstand zu berufen und sich dabei auf die aktuelle Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts gestützt. Dieses hatte entschieden, ausgeschriebene Stellen auch in laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen mit einem Mitbewerber zu besetzen.



Baum war bereits vor einem Jahr zum 1. Juli 2016 vom Verwaltungsrat als neuer Vorstand der Landesforstanstalt bestellt worden. Gegen diese Entscheidung hatte der in dem Auswahlverfahren unterlegene bisherige Vorstand Sven Blomeyer Konkurrentenklage am Arbeitsgericht Stralsund eingereicht. Der Vorstandsposten war daraufhin am 1. Juli kommissarisch von Thomas Fischer, bis dahin stellvertretender Leiter der Landesforstanstalt übernommen worden.