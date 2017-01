BAU 2017: Höhere Aussteller- und stabile Besucherzahlen

Mit über 250.000 lag die Besucherzahl auf der in der vergangenen Woche in München veranstalteten Fachmesse „BAU 2017“ auf einem vergleichbaren Niveau wie 2015, wobei die Zahl der ausländischen Besucher nach Angaben des Veranstalters Messe München um rund 11 % auf 80.000 gestiegen ist. Mit 2.120 Ausstellern aus 45 Ländern verzeichnete die Messe eine Rekordbeteiligung sowohl in Bezug auf die Gesamtzahl als auch die Anzahl der Länder.



Mit 11.520 Besuchern führt Österreich weiterhin die Top-10 der Liste ausländischer Besucher an, im Vergleich zu 2015 kamen allerdings knapp 10 % weniger Besucher aus dem Nachbarland. Mit 5.243 Besuchern (+1 %) lag die Schweiz auf Platz zwei, Italien folgte mit 5.013 Besuchern (-7 %) auf dem dritten Platz.



Zu den Top-10 Besucher-Auslandsmärkten gehörten außerhalb der EU die Türkei mit 3.055 (3.716) Besuchern (-18 %), Russland mit 2.868 (2.500) Besuchern (+15 %) und China mit 2.235 (2.096) Besuchern (+7 %). Der ohnehin hohe Anteil chinesischer Fachbesucher konnte damit nochmals gesteigert werden. Im Rahmen der BAU hatte die Messe München zudem den Mehrheitserwerb an der „Fenestration China“, Chinas größter Messe für Fenster, Türen und Fassaden, bekannt gegeben. Die Liste der Länder, die in Bezug auf die Besucherzahlen am stärksten zugelegt haben, führen Südkorea mit 1.301 Besucher (+42 %), die USA mit 792 Besucher (+40 %) und Indien mit 803 (+59 %) an.



Die nächste BAU findet vom 14. bis 19. Januar 2019 mit zwei neuen Hallen auf dem Gelände der Messe München statt. Das Ausstellungsgelände vergrößert sich dadurch von 183.000 m² auf 200.000 m². Im Juni 2016 war der Grundstein für die Erweiterung des Messegeländes um zwei neuen Hallen und einen Konferenzbereich gelegt worden. Die 105 Mio € umfassende Erweiterung soll bis 2018 fertiggestellt werden.