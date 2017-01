Ballerina-Küchen hat Umsatz um rund 8 % gesteigert

Der Küchenhersteller Ballerina-Küchen hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 8 % auf 77,5 Mio € erhöht. Damit konnte die zur Hausmesse 2016 ausgegebene Prognose von rund 80 Mio € Umsatz nicht ganz erreicht werden. Der Exportumsatz ist mit einem Plus von 9,4 % etwas stärker gestiegen als der Inlandsumsatz (+7 %). Der Exportanteil hat sich mit knapp 50 % kaum verändert. Die wichtigsten Absatzmärkte sind Frankreich, der Benelux-Raum, die Schweiz und Großbritannien, aber auch Russland und Asien. Insgesamt ist das Unternehmen derzeit in 28 Ländern aktiv. In das neue Jahr ist das Unternehmen nach eigenen Angaben ebenfalls mit einem über dem Vorjahr liegenden Auftragseingang gestartet.



In den nächsten Jahren will Ballerina-Küchen insgesamt 16 Mio €, insbesondere im Produktionsbereich investieren. Unter anderem soll eine Unterschrank-/Hängeschranklinie angeschafft und die Losgröße 1 in der Vorfertigung und im EDV-Bereich forciert werden. Ballerina beschäftigt aktuell 300 Mitarbeiter und fertigt auf einer Fläche von 30.000m² jährlich rund 25.000 Küchen.