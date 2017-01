Arbonia kann Umsatz im Jahr 2016 um 5,7 % steigern

Der Schweizer Gebäudezulieferer Arbonia hat das vergangene Jahr mit einem Umsatzanstieg um 5,7 % auf 995,3 Mio sfr abgeschlossen. Währungs- und akquisitionsbereinigt belief sich das Wachstum allerdings nur auf 0,9 %. Die heute veröffentlichte Umsatzentwicklung basiert auf ungeprüfte provisorische Zahlen. Seinen Geschäftsbericht 2016 wird der Konzern Ende Februar publizieren.



In der Division „Gebäudehülle“, in der das Fenster-, Haustüren- und Fassadengeschäft zusammengefasst wird, erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 350,8 Mio sfr. Dieser Anstieg in Höhe von 5,9 % ist größtenteils akquisitionsbedingt; ohne Währungs- und Akquistionseffekte ergibt sich ein Rückgang um -1,2 %. Vor allem die Konsolidierung des im Hebst 2015 übernommenen Thüringer Fensterproduzenten Wertbau hat sich in diesem Zusammenhang positiv ausgewirkt. Auch die beiden Tochterunternehmen Slovaktual und Dobroplast konnten jeweils Zuwächse verzeichnen. Demgegenüber mussten bei EgoKiefer volumen- und preisbedingt leichte Umsatzrückgänge hingenommen werden.



In der Division „Gebäudesicherheit“, die bisher von den beiden Gesellschaften Forster Profilsysteme und dem Holz-Spezialtürenhersteller RWD Schlatter gebildet worden ist, hat sich der Umsatz um 6,2 % auf 156,7 Mio sfr erhöht. Bereinigt wurde ein Wachstum von 4,5 % erwirtschaftet. Bei der Division „Gebäudetechnik“ stieg der Umsatz um 5,3 % auf 486,8 Mio sfr. Unter Ausschluss von Währungs- und Akquisitionseffekten wird ein Anstieg um 1,1 % ausgewiesen.



In ihren Umsatzprognosen hatte die Arbonia-Forster-Holding (AFG), das Vorgängerunternehmen von Arbonia, einen Umsatz von rund 1 Mrd sfr in Aussicht gestellt. Das Unternehmen durchläuft seit 2015 ein umfangreiches Restrukturierungs- und Investitionsprogramm. Als letzte größere Veränderung haben sich die AFG und die Schweizer Looser Holding im Dezember 2016 zur Arbonia AG zusammengeschlossen. Unter Berücksichtigung der durch die Fusion zu erwartenden Synergien wird für 2018 mit einem Umsatz von rund 1,4 Mrd sfr und einem EBITDA in einer Größenordnung von mindestens 150 Mio sfr gerechnet.