Arauco North America hat Lieferverträge unterzeichnet

Nach der Erfüllung der festgelegten Bedingungen, die unter anderem den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Freigabe der Investitionsmittel umfassten, hat Arauco North America auch die endgültigen Lieferverträge für den Bau des Spanplattenwerkes am Standort Grayling/Michigan unterzeichnet. Hauptanlagenlieferant ist die Dieffenbacher-Gruppe. Der Auftrag umfasst unter anderem die Form- und Pressenlinie, die mit einer „CPS+" in den Abmessungen 10 ft x 51 m eine Jahreskapazität von 452 Mio sqft bzw. 800.000 m³ erreichen soll.



Arauco North America und Dieffenbacher hatten bereits im Verlauf des ersten Halbjahrs 2016 die Engineeringverträge für das Projekt abgeschlossen. Mitte November wurden in der Arauco North America-Zentrale in Atlanta/Georgia die Anlagenbestellungen vertraglich fixiert. Arauco North America wurde dabei von dem CEO Kelly Shotbolt vertreten; von Dieffenbacher war Wolf-Gerd Dieffenbacher als Sprecher der Geschäftsführung vertreten.