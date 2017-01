Alno reduziert Vorstand wieder auf drei Mitglieder

Parallel zu den geplanten Einsparungen im Verwaltungsbereich wird die Alno AG auch ihren Vorstand von bislang vier auf drei Mitglieder reduzieren. Der zum 1. Mai 2016 als COO in den Vorstand berufene Frank Wiedenmaier scheidet laut einer heute von dem Unternehmen veröffentlichten Ad hoc-Mitteilung auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Seine Position wird nicht mehr besetzt. Die Aufgaben des COO sollen auf die verbleibenden drei Vorstandsmitglieder Max Müller (CEO), Christian Brenner (CFO) und Andreas Sandmann (CSO) verteilt werden. Wiedenmaier war im Januar 2016 als COO zu Alno gekommen und damit für den Bereich „Operations“ verantwortlich, der alle Werke, den Einkauf, die Logistik und das Qualitätswesen umfasst. Auf dieser Position hat er unter anderem die Weiterentwicklung des Alno-Produktionsnetzwerkes vorangetrieben.



In der Mitteilung über die Veränderungen im Vorstand hat sich Alno auch zum Geschäftsverlauf 2016 geäußert. Nach vorläufigen Zahlen ist der Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um über 4 % gestiegen. Bei Bereinigung um die Schweizer AFP-Küchen wurde sogar ein Plus von über 9 % erreicht. Im Geschäftsjahr 2015 war der Konzernumsatz aufgrund des im Juni abgeschlossenen Impuls Küchen-Verkaufs um 4,5 % auf 521,5 Mio € zurückgegangen.



Der Auftragseingang konnte 2016 um 6,2 % gesteigert werden. Bei dieser Angabe hat sich Alno auf VdDK-Zahlen bezogen. Alno hat sich laut diesen Zahlen besser entwickelt als die VdDK-Mitglieder insgesamt, für die ein Plus beim Auftragseingang von 3,8 % ermittelt wurde.