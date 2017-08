Xella übernimmt Ursa und verkauft Fels-Aktivitäten

Nur wenige Monate nach der Übernahme durch das US-amerikanische Private Equity-Unternehmen Lone Star nimmt der Baustoffhersteller Xella International größere Veränderungen in seinem Portfolio vor. Laut einer heute veröffentlichten Mit-teilung will das Unternehmen den spanischen Dämmstoffhersteller Ursa übernehmen, der insgesamt 13 Werk in acht Ländern betreibt und im vergangenen Jahr ein Umsatzvolumen von rund 450 Mio € erwirtschaftet hat. Eine entsprechende Übernahmevereinbarung zwischen Xella und den bisherigen Ursa-Eignern, zu denen vor allem die US-amerikanische Private Equity-Gesellschaft KKR gehört, wurde bereits unterzeichnet. Die Transaktion soll nach Eingang der wettbewerbsrechtlichen Genehmigung bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Ursa soll in der Folge innerhalb des Xella-Konzerns als eigenständige Business Unit fortgeführt werden.



Im Gegenzug will Xella die Geschäftseinheit Fels an einen bislang nicht bekannt gegebenen industriellen Käufer mit Sitz in Europa abgeben. Auch für diese Transaktion wurden die erforderlichen Verträge bereits unterzeichnet. Fels betreibt in Europa insgesamt 13 Werke für verschiedene Kalkprodukte und hat damit im vergangenen Jahr rund 265 Mio € umgesetzt.