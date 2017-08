Wiesner-Hager hat Umsatz erneut gesteigert

Der österreichische Büromöbelhersteller Wiesner-Hager hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2016/2017 im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 % auf 37,0 Mio € gesteigert. Damit konnte das Wachstum aus den beiden vorangegangenen Geschäftsjahren 2015/2016 (+7,0 %) und 2014/2015 (+1,8 %) fortgesetzt werden. Die Exportquote lag im vergangenen Jahr stabil bei 56 %.



Im Heimatmarkt Österreich ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer in den Segmenten Bürostühle und Objekteinrichtung. Produziert werden die Möbel in Altheim und in Humpolec/Tschechien. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Tschechien betreibt Wiesner-Hager eigene Vertriebsgesellschaften. Repräsentanzbüros bestehen zudem in der Ukraine, in Bulgarien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit 314 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/2016 waren 304 Mitarbeiter beschäftigt.