Wettbewerbszentrale setzt sich gegen Möbelhändler durch

Zwei von insgesamt sechs der von der in Bad Homburg ansässigen Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Anfang des Jahres eingereichten Unterlassungsklagen wegen irreführender Preisaktionen im Möbelhandel sind mittlerweile zum Abschluss gekommen. Das Landgericht Würzburg hat der zur XXXLutz-Gruppe gehörenden Mitnahmekette Mömax untersagt, in Werbeprospekten Verkaufsaktionen mit einer zeitlichen Befristung anzukündigen, wenn die Ware nach Ende dieses Zeitraums weiterhin zum Aktionspreis angeboten wird. Das Urteil vom 8. Juni ist bereits rechtskräftig.



Das Möbelhandelsunternehmen Finke hat noch vor der ebenfalls für Juni angesetzten mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Paderborn eine Unterlassungserklärung abgegeben. Finke hatte mit zeitlich befristeten Preisreduzierungen unter Gegenüberstellung eines höheren und eines niedrigeren geforderten Preises zum Beispiel für Boxspringbetten geworben. Die Wettbewerbszentrale hatte die Werbung als irreführend beanstandet, da die höheren Preise vor der Aktion nicht oder zumindest nicht über einen längeren Zeitraum erhoben worden waren. Außerdem hatte das Unternehmen mit zeitlich befristeten Aktionen für Produkte geworben, die wie bei Mömax auch noch nach Ablauf der Kampagne zu dem reduzierten Preis erhältlich waren.



In dem Verfahren gegen Segmüller vor dem Landgericht Augsburg wird heute mit einem Urteil gerechnet. In dem beim Landgericht München anhängigen Verfahren gegen Höffner ist der Verkündigungstermin für morgen anberaumt. In den noch laufenden Unterlassungsverfahren wegen irreführender Preiswerbung gegen Poco und Dänisches Bettenlager vor dem Landgericht Dortmund bzw. vor dem Landgericht Flensburg wurden die Termine zur mündlichen Verhandlung jeweils auf den 27. September angesetzt.

Sollten die zuständigen Gerichte auch in den noch anhängigen Verfahren zu der Überzeugung kommen, dass ein Unterlassungsanspruch besteht, wird auch diesen Unternehmen untersagt, künftig in der unzulässigen Art und Weise zu werben. Verstoßen die Unternehmen dann erneut gegen das Urteil, kann die Wettbewerbszentrale einen Ordnungsgeldantrag stellen. Vom Gericht kann dann ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 € verhängt werden. Üblicherweise bewegen sich die Ordnungsgelder laut Wettbewerbszentrale aber eher im unteren fünfstelligen Bereich.



Hintergrund der Klageeinreichungen sind über einen Zeitraum von drei Monaten im vergangenen Jahr durchgeführte Marktbeobachtungen der Werbeaktivitäten von insgesamt 20 Anbietern im stationären Möbelhandel sowie im Onlinemöbelhandel. Mehrere Anbieter waren daraufhin von der Kontrollinstitution abgemahnt worden. Da in einigen Fällen außergerichtlich keine Einigung erzielt werden konnte, hatte die Wettbewerbszentrale Unterlassungsklagen eingereicht .