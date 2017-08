West Fraser will Gilman für 430 Mio US$ übernehmen

West Fraser Timber hat am 26. Juli mit der Howard Gilman Foundation und weiteren Aktionären eine Vereinbarung zur Übernahme des Sägewerksunternehmens Gilman Companies für voraussichtlich 430 Mio US$ getroffen. Gilman Companies mit Verwaltungssitz in St. Marys/Georgia betreibt in Georgia und Florida insgesamt sechs Sägewerke mit einer Produktionskapazität von jährlich zusammen rund 700 Mio bdft Southern Yellow Pine (SYP)-Schnittholz sowie ein Werk zur Herstellung keilgezinkter Massivholzprodukte. Die Zahl der Mitarbeiter liegt bei etwa 900.



Die Übernahme soll noch im Laufe des dritten Quartals abgeschlossen werden, steht aber noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die US-Behörenden sowie den üblichen aufschiebenden Bedingungen.



Nach Abschluss steigt die in den kanadischen und US-amerikanischen Werken von West Fraser Timber verfügbare Schnittholzproduktionskapazität auf insgesamt 7,2 Mrd bdft pro Jahr. Davon entfällt ein Anteil von 54 % auf Spruce/Pine/Fir (SPF) und 43 % auf SYP. Mit der Übernahme der Gilman Companies baut West Fraser Timber seine Position als größter nordamerikanischer Nadelschnittholzproduzent weiter aus.