Wechsel in der Pino Küchen-Geschäftsführung

Laut einem Handelsregistereintrag vom 24. Juli ist es bei der insolventen Alno-Tochtergesellschaft Pino Küchen zu einem Wechsel in der Geschäftsführung gekommen. Als alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens ist dort jetzt Mitja Hauser eingetragen, der damit Christian Brenner und Andreas Sandmann abgelöst hat. Bei Alno hat Hauser die Verantwortung für den Bereich Operations von Frank Wiedenmaier übernommen, der Ende Januar aus dem Vorstand ausgeschieden war und das Unternehmen verlassen hatte. Im Gegensatz zu Wiedenmaier gehört Hauser allerdings nicht dem Alno-Vorstand an.



Seit dem Ausscheiden des früheren Alno-CEO Max Müller Ende Mai bilden Brenner (CEO und CFO) und Sandmann (CSO) den mittlerweile noch zweiköpfigen Alno-Vorstand und werden auch in den Insolvenzanträgen von Wellmann und Alno Logistik & Service jeweils als Geschäftsführer genannt.



Hauser war seit dem Jahr 2000 innerhalb der Prevent-Gruppe an verschiedenen in- und ausländischen Standorten als Geschäftsführer für die Bereiche Produktion, Forschung und Produktentwicklung verantwortlich. Zuletzt hatte er bei der Prevent-Tochtergesellschaft Wössner zusammen mit Oliver Gutekunst die Geschäftsführung gebildet. Ende Februar war dort Almin Šaheta als neuer Geschäftsführer eingesetzt worden.