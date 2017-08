US-Nadelschnittholzimporte sind leicht gesunken

Mit insgesamt 9,084 Mio m³ importierten die USA im zweiten Quartal um rund 1 % weniger Nadelschnittholz als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ausschlaggebend für den leichten Rückgang waren um 3 % auf 8,564 Mio m³ geringere Importe aus Kanada, auf die das U.S. Department of Commerce (DOC) seit 24. April bzw. 26. Juni vorläufige Antidumping- bzw. Ausgleichszölle erhebt.



Die Einfuhren aus Europa wurden im Betrachtungszeitraum auf insgesamt 266.735 m³ mehr als verdoppelt. Dabei stiegen die Bezüge aus Deutschland mit 108.956 m³ um mehr als das Dreifache. Vergleichbare Steigerungsraten weisen die Außenhandelszahlen des US Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service (FAS) auch für die Importe aus Rumänien (+198 % auf 30.883 m³), Österreich (+224 % auf 18.502 m³) und Tschechien (+288 % auf 12.886 m³) aus, während die Bezüge aus Schweden mit 88.556 m³ nur einen unterdurchschnittlichen Zuwachs von 48 % erreicht haben. Die prozentual höchste Steigerungsrate erzielten die Importe aus Finnland, die von niedrigem Niveau kommend um 650 % auf 7.554 m³ angestiegen sind.