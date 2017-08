Stabiles Produktionsniveau in finnischer Sperrholzindustrie

Die finnische Sperrholzindustrie hat das in den beiden Vorquartalen erreichte Produktionsniveau im zweiten Quartal fast gehalten. Laut der von der FFIF veröffentlichten Statistik wurden rund 300.000 m³ produziert. Für das vierte Quartal 2016 und das erste Quartal 2017 waren jeweils 310.000 m³ angegeben worden. Über das gesamte erste Halbjahr wurden in Finnland damit 610.000 m³ Sperrholz produziert.



Die Produktionswerte werden in der FFIF-Statistik jeweils gerundet angegeben, während die Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus den genauen Zahlen berechnet werden. Im zweiten Quartal lag die Sperrholzproduktion demnach knapp über dem Vorjahreswert (+0,1 %); im ersten Quartal hatte es dagegen einen deutlichen Anstieg von 16,5 % gegeben. Für das erste Halbjahr ergibt sich damit eine Produktionssteigerung von 7,9 %.



Im Gesamtjahr 2016 war die finnische Sperrholzproduktion dagegen um 1,1 % auf 1,140 Mio m³ zurückgegangen