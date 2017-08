SCM Group beteiligt sich mit 51 % an HG Grimme

Der italienische Maschinen- und Anlagenhersteller SCM Group wird sich mit 51 % an dem CNC-Maschinenhersteller HG Grimme Systech GmbH mit Sitz in Wiedergeltingen beteiligen. Das Unternehmen, das vor allem Fräsmaschinen und Schneidanlagen für die Verarbeitung von Kunststoffen, Verbundwerkstoffen und Holz entwickelt und produziert, soll auch nach dem Einstieg von SCM von dem geschäftsführenden Gesell-schafter Wolfgang Grimme geführt werden. SCM will mit der Mehrheitsbeteiligung vor allem seine Aktivitäten in der Bearbeitung von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen verstärken, der im Konzernverbund bislang von der von Davide Masnada als CEO geleiteten CMS abgedeckt wird.