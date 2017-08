Schöck hat Hörmann zum Vorstandsvorsitzenden berufen

Der Bauzulieferer Schöck aus Baden-Baden hat seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Alfons Hörmann zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Hörmann wird seinen neuen Posten zum 1. Januar 2018 antreten und parallel dazu auch die Aufgaben des Vertriebsvorstandes übernehmen. Das Unternehmen hatte bereits im April eine Neuausrichtung im Vorstand angekündigt.



Der bisherige Vorstandsvorsitzende Nikolaus Wild war Ende 2014 aus dem Unternehmen ausgeschieden; danach wurde der Posten zunächst nicht neu besetzt. Stattdessen wurde das Unternehmen seither von den drei gleichberechtigten Vorständen Thomas Stürzl (Finanzen), Dr. Harald Braasch (Technik) und Michael Schmitz (Vertrieb) geleitet. Nachdem Schmitz seinen Rückzug aus dem Unternehmen angekündigt hat, wurde bei Schöck die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet, der in Personalunion die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden und des Vertriebsvorstands übernehmen sollte.



Die am 24. Juli abgehaltene Hauptversammlung hat den früheren Vorstandsvorsitzenden Wild als Ersatzmitglied in den Aufsichtsrat bestellt. Zum Jahreswechsel wird er in das Gremium nachrücken und als Nachfolger von Hörmann das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden übernehmen.