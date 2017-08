Schnittholzabsatz von Canfor wieder auf Vorjahresniveau

Von der kanadischen Canfor wurden im Verlauf des zweiten Quartals insgesamt 1,355 Mrd bdft Nadelschnittholz abgesetzt. Nach dem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen im ersten Quartal (-11 %) liegt der aktuelle Wert bereits wieder um rund 1 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Dabei entfielen 1,002 Mrd bdft auf SPF- und die übrigen 353,3 Mio bdft auf SYP-Sortimente. Die Schnittholzproduktion erreichte im Berichtszeitraum ein Volumen von 1,310 Mrd bdft, was einem Plus von 1,6 % entspricht. Die Steigerungsrate ist ausschließlich auf einen Anstieg der SYP-Produktion um +7,1 % auf 358,3 Mio bdft zurückzuführen, während mit 951,5 Mio bdft etwas weniger SPF-Schnittholz produziert wurde.



Der Umsatz im Geschäftsbereich „Lumber“ summierte sich im zweiten Quartal auf 904,3 Mio Can$, rund 18 % mehr als im Vorjahr. Die Umsatzsteigerung resultiert im Wesentlichen aus den deutlich höheren Verkaufspreisen für SPF- und auch SYP-Schnittholz. So lag etwa der Durchschnittspreis für SPF 2x4 #2&Btr auf US$-Basis um rund 25 % und auf Can$-Basis sogar um 30 % über dem entsprechenden Wert des zweiten Quartals 2016.



Das operative Ergebnis ohne Berücksichtigung von des Bereichs stieg auf 110,4 Mio Can$. In dem Wert für die aktuelle Berichtsperiode sind allerdings die vom Konzern hinterlegten Barsicherheiten in Höhe von 34,8 Mio Can$ in Zusammenhang mit den vorläufigen Antidumpingzöllen (Antidumping Duties - AD) auf kanadische Nadelschnittholzlieferungen in die USA nicht berücksichtigt.