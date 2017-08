Rund 100.000 fm Sturmholz in Hessen angefallen

Gewitterstürme haben Mitte Juli vor allem in Mittelhessen größere Schäden in den dortigen Waldbeständen angerichtet. Im Kreis Gießen, im Lahn-Dill-Kreis und in der Wetterau ist es nach ersten Schätzungen zu einem Sturmholzanfall von rund 100.000 fm gekommen.



Geschädigt wurden sowohl Nadel- als auch Laubholzbestände. Bei einem vergleichsweise hohen Bruchanteil wird ein nennenswerter Teil der Schadholzmenge voraussichtlich nur als Brenn- oder Industrieholz auf den Markt kommen. Die verwertbaren Rundholzmenge soll größtenteils über bestehende Vorverträge vermarktet werden.