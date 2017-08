Produktion von EPAL-Paletten steigt um rund 10 %

Im ersten Halbjahr 2017 wurden nach Angaben der European Pallet Association (EPAL) rund 42,5 Mio EPAL-Europaletten produziert, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von 10 % entspricht. Mit 13,7 Mio Stück stieg die Zahl der in den ersten sechs Monaten unter EPAL-Lizenz reparierten Paletten um 11,5 % sogar noch etwas stärker an.



Die in den vergangenen Jahren verzeichneten Steigerungen bei der Palettenproduktion und -reparatur setzen sich damit nach Angaben von EPAL-CEO Martin Leibrandt auch im laufenden Jahr weiter fort. Nachdem 2015 erstmals in der Geschichte der EPAL die Marke von 100 Mio produzierten und reparierten EPAL-Paletten weltweit erreicht werden konnte, war es 2016 zu einem weiteren Anstieg auf 105,5 Mio gekommen.



Im Tauschpool der EPAL befinden sich derzeit rund 450 Mio Europaletten sowie weitere rund 30 Mio Gitterboxen. Die EPAL wird in über 30 Ländern durch 14 Nationalkomitees vertreten.