Polen: Wirbelsturm verursacht über 250.000 fm Sturmholz

Ein Wirbelsturm hat am 7. Juli in dem südpolnischen Forstgebiet Rudy Raciborskie bei Katowice nach bisherigen Schätzungen über 250.000 m³ Sturmholz verursacht. Laut der staatlichen Forstverwaltung Lasy Panstwowe sind rund 1.500 ha betroffen. Auf rund 800 ha sind die Bestände nahezu vollständig zerstört. Dabei handelt es sich überwiegend um Kieferbestände mit einzelnen Eichen und Birken.



Im Rahmen einer Pressekonferenz am 17. Juli wurde von Vertretern der Staatsforstverwaltung der wirtschaftlichen Schaden mit 90-100 Mio Zloty angegeben. Dieser ergibt sich zum einen aus dem Mindererlös für das aufzuarbeitende Sturmholz. Die Vertreter des Staatsforstes rechnen damit, dass für das häufig gebrochene Sturmholz statt 180 Zloty/m³ im Fall eines regulären Einschlages nur noch 100 Zloty/m³ erlöst werden können. Darüber hinaus tragen auch die höheren Aufarbeitungskosten sowie der Aufwand für die Flächenräumung zu der voraussichtlichen Schadenssumme bei. Die Aufarbeitung des Sturmholzes wird voraussichtlich eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen.