Veränderungen im Deutschen Forst-Zertifizierungsrat

Auf der 19. Mitgliederversammlung von PEFC Deutschland wurden am 5. Juli in Eisenach insgesamt fünf neue Mitglieder in den insgesamt zwanzig Vertreter aus der Forst- und Holzindustrie umfassenden Deutschen Forst-Zertifizierungsrat (DFZR) gewählt. Neue Vertreter des Staatswaldes sind Carsten Leßner (Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg) und Axel Hink (MLR - Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg), die für Hans-Dieter Hoffmann (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten in Rheinland-Pfalz) und Karl-Heinz Lieber (MLR) neu in den DFZR gewählt wurden.



Für Dr. Peter Sauerwein als Vertreter des Verbandes der deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI) wurde Werner Zwingmann (Egger-Gruppe) gewählt und für den Handel gehört dem Gremium künftig Dr. Katharina Gamillscheg anstatt Jörg Schwabe (beide Gesamtverband Deutscher Holzhandel - GD Holz, Berlin) an.



Im Bereich Forstunternehmer wurde Norbert Harrer für Herbert Körner (beide DFUV - Netzwerk der Forstunternehmen & Forsttechnik, Tirpersdorf) neu in den DFZR gewählt.