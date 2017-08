OSB-Anlage von Kronospan soll im Herbst 2018 anlaufen

Die Kronospan-Gruppe will die am Standort Sanem/Luxemburg als Ersatz für die bestehende OSB-Mehretagenanlage geplante kontinuierliche Produktionslinie im Herbst 2018 in Betrieb nehmen. Der Auftrag für die Form- und Pressenlinie wurde Ende Mai an die Dieffenbacher-Gruppe vergeben. Neben der Formstation, dem Formstrang und einer CPS+ umfasst der Auftrag die Endfertigung mit Diagonalsäge, Großstapelbildung und -lager, die Fördertechnik, die Filteranlagen sowie die Pressenabluftreinigung. Dieffenbacher wird zudem die Montage übernehmen.



Mit dem für die Ersatzinvestition in Sanem vergebenen Auftrag wird die Dieffenbacher-Gruppe zum sechsten Mal eine OSB-Anlage an Kronospan liefern. Bislang hat Dieffenbacher die kontinuierlichen Produktionslinien für die Werke in Jihlava/Tschechien, Riga/Lettland, Brasov/Rumänien, Mogilev/Weißrussland und Strzelce Opolskie/Polen geliefert.