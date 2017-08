Nachfrage nach Rohmelamin hat sich kaum abgeschwächt

Der europäische Rohmelaminmarkt hat sich aus Sicht der Hersteller auch in den letzten Wochen gut entwickelt. Die Nachfrage ist bis Ende Juli auf einem unverändert hohen Niveau gelaufen. Erst seit Anfang August zeigt sich eine leichte saisonbedingte Abschwächung, die allerdings deutlich geringer ausfällt als in den vergangenen Jahren. Der leichte Nachfragerückgang wird zudem fast ausschließlich mit ferienbedingten Produktionsanpassungen bei einzelnen südeuropäischen Verarbeitern begründet. In Mitteleuropa scheint die Nachfrage dagegen auf dem Niveau der Vormonate durchzulaufen. Das Angebot wird in den nächsten Wochen wieder durch einige geplante Revisionsstillstände vermindert.