Metsäliitto ernennt Takala zum Deputy Managing Director

Vesa-Pekka Takala ist heute zum Deputy Managing Director der finnischen Metsäliitto Cooperative, der Muttergesellschaft der Metsä Group, ernannt worden. Takala, der seit 2010 CFO der Metsä Group ist, wird weiterhin in dieser Position arbeiten.



Der Metsäliitto Cooperative, die seit 2008 von Martti Asunta als Chairman geleitet wird, gehören in Finnland rund 104.000 Waldbesitzer an. Asunta ist ebenfalls seit 2008 Vice Chairman der Division „Metsä Board”.