Mega: Stabiler Umsatz bei verbesserter Ertragslage

Die Hamburger Großhandelsgenossenschaft Mega hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 278,7 Mio € erwirtschaftet. Dabei hat das Handelsgeschäft mit 270,9 Mio € geringfügig zugelegt, während die sonstigen Umsätze auf 7,7 Mio € zurückgegangen sind. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses kam erstmalig das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) zur Anwendung, durch das die sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen teilweise neu eingegliedert wurden. Die Vorjahreszahlen wurden dementsprechend angepasst. Den größten Anteil am Handelsumsatz hatte das Geschäftsfeld „Boden- und Wandbeläge“ mit 45 %. Der Anteil von „Farben und Lacken“ hat sich auf 37 % verringert. Der restliche Handelsumsatz hat sich auf die Geschäftsfelder „Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) und Ausbauprodukte“ (10 %) und auf „Maschinen, Werkzeuge und Sonstiges“ (8 %) verteilt.



Die Ertragslage von Mega hat sich 2016 verbessert. Das Ergebnis von Steuern hat auf 3,8 Mio € zugelegt. Beim Ergebnis nach Steuern wurde ein Anstieg um 13,9 % auf 2,78 Mio € erreicht. Der Jahresüberschuss wird mit 2,46 Mio € angegeben. Investiert hat Mega im vergangenen Jahr vor allem im Bereich E-Commerce und in den Aus- und Umbau vorhandener Standorte. Mitte 2016 hat Mega mit der Implementierung eines eigenen Online-Shops begonnen, der zur Mega-Messe 2017 im April vorgestellt wurde.



Die Zahl der Mitarbeiter bei Mega hat sich im vergangenen Jahr um 26 Personen auf 1.285 Beschäftigte erhöht. Die Mega-Gruppe, zu der auch noch der Fußbodengroßhandel Orth, der Bodenbelagshandel SKV und die MKB Mittelstandskreditbank gehören, kommt insgesamt auf 1.494 Mitarbeiter. Der Umsatz der Gruppe wird mit rund 350 Mio € angegeben und lag damit auf gleicher Höhe wie im Vorjahr. Der Genossenschaft gehörten zum Ende des Geschäftsjahres insgesamt 5.640 (5.628) selbstständige Maler-, Stuckateur und Bodenlegerbetriebe als Gesellschafter an. 231 Neuzugängen standen 219 Austritten gegenüber.