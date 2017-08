Max Thiele ist bei Werner Trier ausgeschieden

Max Thiele ist Ende Juli bei dem Forstmaschinen- und Spezialfahrzeughersteller Werner Forst- und Industrietechnik in Trier ausgeschieden. Thiele hatte zuletzt als Prokurist den Bereich Vertrieb und Marketing bei Werner geleitet. Thieles Aufgaben werden nun von Geschäftsführer Peter Hagen übernommen. Hagen ist seit 1. Dezember 2016 alleiniger Geschäftsführer bei Werner Forst- und Industrietechnik, nachdem Harry Thiele in den Beirat gewechselt ist. Neben den Veränderungen in der Vertriebs- und Marketingleitung wurde im Juli Kai Müller und Nicole Nys Prokura erteilt. Müller verantwortet seit Juni 2016 das Finanz- und Rechnungswesen bei Werner Forst- und Industrietechnik.