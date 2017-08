Investor übernimmt Zeyko-Geschäftsbetrieb ab September

Der Geschäftsbetrieb des insolventen Küchenmöbelherstellers Zeyko wird zum 1. September an eine mittelständische Unternehmensgruppe mit Sitz in Greding/Mittelfranken übertragen. Zu dieser Gruppe gehören das Ladenbauunternehmen Trendstore Shop Creation und der Objektausstatter BES Brunold Holz und Design Manufaktur mit insgesamt 165 Mitarbeitern an zwei Standorten. Haupteigentümer ist Manfred Bartl. Nachdem sich bereits Mitte Juli die finanzierende Bank, der potentielle Investor und der Insolvenzverwalter Dr. Hubert Ampferl von der Kanzlei Dr. Beck & Partner über den Verkauf von Zeyko an den Investor geeinigt hatten, konnte der Investor nun auch eine Einigung zum Erwerb der Markenrechte „Zeyko“ mit dem bisherigen Eigentümer der la Cour-Gruppe erzielen. Produktion und Vertrieb von Zeyko mit zuletzt 82 Mitarbeitern werden in vollem Umfang ab September wieder aufgenommen. Neuer Geschäftsführer wird Dr. Christian Hilz, der auch bei Trendstore und Brunold als Geschäftsführer eingesetzt ist.



Gemeinsam mit den Schwesterfirmen Allmilmö und Nolff hatte Zeyko am 23. Februar dieses Jahres Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Bamberg gestellt. Während der Geschäftsbetrieb bei Allmilmö Ende Juni eingestellt wurde, konnte für Nolff eine Fortführungslösung im Rahmen eines MBO gefunden werden.