Insolvenzverfahren bei Karat Möbelfertigteile eröffnet

Das Amtsgericht Bielefeld hat am 1. August das Insolvenzverfahren über das Vermögen der in Hiddenhausen ansässigen Karat Möbelfertigteile GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet. Der Termin zur Gläubigerversammlung wurde auf den 18. Oktober festgesetzt. Als Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Axel Geese von der Bielefelder Kanzlei Streitbörger & Speckmann bestellt. Geese war bereits nach dem vom Unternehmen selbst eingereichten Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens am 30. Mai zum vorläufiger Verwalter bestellt worden.



Karat ist ein Anbieter von Möbelfertigteilen aus melamin- und folienbeschichteten Span- und MDF-Platten. Geschäftsführerin des Unternehmens ist seit Anfang August 2015 Doris Uppenbrock.