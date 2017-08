Hoppelshäuser bei IMS Group als CEO ausgeschieden

Olaf Hoppelshäuser, bislang CEO der im liechtensteinischen Bendern ansässigen IMS Group, hat das Unternehmen nach Abschluss des Verschlankungsprozesses der Holdingstrukturen auf eigenen Wunsch zum 31. Juli verlassen. Nach Unternehmensangaben sind die einzelnen Gruppenunternehmen mittlerweile so ausgerichtet, dass sie eigenverantwortlich in ihren Märkten agieren können. Die Aufgaben von Hoppelshäuser übernimmt künftig CFO und CRO Bernd Wagner. Den Vorsitz der IMS-Geschäftsführung hatte Hoppelshäuser zum Jahreswechsel 2013/2014 übernommen. Er war damals auf Michael Richter nachgefolgt. Wagner war zum 1. November 2014 in die damals noch dreiköpfige Geschäftsführung eingetreten. Nach dem Ausscheiden von Dirk Boll (CSO) im Mai 2016 bestand der Vorstand seither noch aus Hoppelshäuser und Wagner.



Die IMS Group entwickelt, produziert und vermarktet Polster- und Holzmöbel unter den Marken „Newlook Trendmanufaktur", „Bydgoskie Meble“, „Helvetia“, „BeType“, „IMS Living“ und „Etap Sofa“ für die Bereiche Jugend, Wohnen, Büro, Speisen und Schlafen. Der Konzern erzielt mit 2.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 190 Mio € jährlich.