Homag: Erneut über 30 % Plus beim Auftragseingang

Nach dem im ersten Quartal erreichten Plus von 31,2 % auf 400,9 Mio € ist der Auftragseingang der Homag Group im zweiten Quartal um 35,3 % auf 332,6 Mio € gestiegen. Vom ersten auf das zweite Quartal hat er allerdings um 17,0 % nachgegeben. Beim Umsatz hat die Homag Group dagegen sowohl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum als auch gegenüber dem Vorquartal zugelegt. Im Vorjahresvergleich ist der Umsatz um 12,6 % auf 300,6 Mio € gestiegen, die im ersten Quartal mit einem Plus von 14,1 % erreichten 296,1 Mio € wurden zumindest leicht übertroffen.



Über das gesamte erste Halbjahr hat der Auftragseingang der Homag Group um 33,0 % auf 733,5 Mio € zugelegt. Der chinesische Markt hat sich dabei besonders gut entwickelt, Homag hat dort mehr als doppelt so viele Aufträge abgeschlossen wie im vergangenen Jahr. Der Auftragsbestand zum Halbjahresende hat sich damit um über die Hälfte auf rund 542 Mio € erhöht. Der Umsatz ist um 13,3 % auf 596,7 Mio € gestiegen. Das EBIT lag mit 42,5 Mio € um 54,8 % über dem Vorjahreswert, das operative EBIT konnte um 47,0 % auf 46,9 Mio € verbessert werden.