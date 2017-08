Hohe Wartungskosten belasten Ergebnis von Stora Enso

Der Geschäftsbereich „Wood Products“ der finnischen Stora Enso lieferte im Verlauf des zweiten Quartals insgesamt 1,288 Mio m³ Schnittholz und Holzprodukte aus, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % entspricht. Das operative EBITDA und das EBIT weisen mit +4,9 % auf 43 Mio € bzw. mit +6,1 % auf 36 Mio € höhere Steigerungsraten auf. Die EBITDA- und auch die EBIT-Marge verbesserten sich auf 9,8 % bzw. auf 8,0 %. Ausschlaggebend für die Verbesserungen waren neben der Mengensteigerung vor allem höhere Verkaufspreise in lokalen Währungen. Höhere Rundholzbeschaffungskosten wirkten sich hingegen negativ auf die Ergebniszahlen des Geschäftsbereichs aus.



Auf Konzernebene wurde mit 2,528 Mrd € zwar ein Umsatz auf Vorjahrsniveau erwirtschaftet. Im Berichtszeitraum aufgelaufene Wartungskosten in Höhe von 15 Mio € belasteten allerdings die Ergebniszahlen. Mit 341 Mio € gab das EBITDA um 3,9 % nach, das EBIT sank um 3,1 % auf 219 Mio €. Das operative Ergebnis nach IFRS reduzierte sich um 17,3 % auf 205 Mio €.